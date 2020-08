Regionali, Carmine Doronzo candidato al Consiglio

Il consigliere comunale Carmine Doronzo annuncia dalla sua pagina Facebook la candidatura al Consiglio regionale della Puglia nella lista "Puglia solidale e verde" con Michele Emiliano presidente alle prossime amministrative del 20 e 21 settembre.



"Sì, mi candido al Consiglio Regionale.

Finalmente posso rispondere ai tanti che in questi giorni me lo hanno chiesto.

E rispondo con convinzione perché questa scelta è nata da una spinta incredibile di centinaia di persone che hanno voluto essere in campo al mio fianco.

Non è facile spiegare a caldo cosa si possa provare nel ricevere una valanga di incoraggiamenti, messaggi e telefonate in cui mi avete raccontato i vostri progetti, i vostri sogni, le vostre paure, e in cui mi avete invitato a prendere questa decisione.

Sarà una campagna elettorale “tosta” ma sapere che la affronteremo insieme mi dà una carica immensa. E soprattutto mi riempie di gioia sapere di poter costruire una comunità di donne e uomini liberi nella provincia di Barletta-Andria-Trani con cui lanciare una sfida di unità e forza per il presente e per il futuro di questo territorio.

Quando mi cercherete non mi troverete sulle gigantografie o in stanze buie in cui si fanno accordi segreti. Sarò per strada, nei parchi, nelle piazze e, se lo vorrete, anche nelle nostre case per prenderci un caffè e conoscerci meglio. Ho voglia di fare chilometri, guardarvi negli occhi e ascoltare la vostra voce. Ho voglia di idee, proposte, storie vere.

Non sarò il solito consigliere che vive di promesse e impegni mai mantenuti né tanto meno mi limiterò a fare il minimo indispensabile. Pretendo sempre il massimo da me stesso e da chiunque operi per la collettività, perciò metterò su una squadra di persone capaci di cercare la ricchezza di questa terra in ogni sua specialità, in ogni città, in ogni mente e in ogni mano che produce qualcosa di buono per sé e per gli altri.

L’amore per la propria terra, così come quello per un proprio caro, non può essere solo una dichiarazione di principio ma va dimostrato ogni giorno. Come ho già ripetuto tante volte, sono un sognatore ma amo la concretezza e con questo spirito, ogni giorno, ascolto i bisogni e ci costruisco su progetti.

Sono impegnato in Puglia ormai da diversi anni, nelle istituzioni come nel volontariato, e ho imparato che la coerenza e la costanza pagano sempre. In un mondo pieno di opportunisti e voltagabbana, sono sempre rimasto fedele ai miei ideali senza mai sentire la necessità di sventolare bandierine o imporre le mie idee, certo che il dialogo possa dare buoni frutti anche a partire da punti di vista differenti.

Oggi l’emozione è davvero tanta…nei prossimi giorni ci confronteremo sui nostri programmi. Intanto però vorrei dirvi “grazie”, dal profondo del mio cuore, per l’amicizia e la fiducia che continuate a darmi. Mi impegnerò a ricambiarla sempre con lo stesso senso del dovere e nel rispetto di tutti, soprattutto dei più deboli.

Non mi piace fare promesse ma una cosa posso dirla: vi assicuro che anche questa volta ce la metterò tutta".