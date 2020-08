Regionali, Forza Italia deposita le liste in tutte le province pugliesi

Sono state depositate in tutte le province pugliesi questa mattina, come annunciato, le liste di Forza Italia per le elezioni regionali. Per la provincia di Barletta Andria Trani si sono recati presso la Corte d'Appello di Trani i delegati sen. Dario Damiani e Giovanni Ceto.

“Da oggi -dichiarano il commissario regionale, l’on Mauro D’Attis, e il vice commissario, il sen. Dario Damiani- inizia una dura battaglia per mandare a casa il centrosinistra che negli ultimi 15 anni ha distrutto la sanità pugliese, l’agricoltura, il sistema dei rifiuti, il tessuto imprenditoriale, l’artigianato, la formazione professionale. Un centrosinistra che si è distinto per completa assenza di politiche attive per il lavoro, per attrarre investimenti, per sostenere le piccole e medie imprese e creare una prospettiva per i nostri giovani. La Puglia è maglia nera in quasi tutte le classifiche nazionali: dalla denatalità alla disoccupazione. Un malessere diffuso e una richiesta forte di cambiamento da parte della comunità. A questa richiesta, Forza Italia risponde con Raffaele Fitto presidente e liste forti e competitive per dare alla Puglia il meglio della classe dirigente. Fi sarà determinante per la vittoria della nostra coalizione e sarà altrettanto preziosa nel governo della Puglia che verrà, con la competenza e serietà dei suoi uomini e delle sue donne in Consiglio regionale. A tutti i nostri candidati, -concludono D’Attis e Damiani- che ci metteranno anima e cuore, facciamo un grande in bocca al lupo: adesso lottiamo uniti verso la vittoria”.