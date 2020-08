Regionali, Flavio Basile ritira la sua candidatura

Flavio Basile ritira ufficialmente la sua candidatura dalle Regionali 2020. A comunicarlo è lo stesso presidente vicario del consiglio comunale di Barletta e capogruppo della Lega Salvini Barletta, già candidato sindaco del partito alle elezioni amministrative 2018.

"Rinuncio alla candidatura in essere - spiega Basile - la scelta è figlia esclusivamente di motivazioni politiche sorte nelle ultime settimane, che mi riservo di chiarire pubblicamente nei prossimi giorni". Primo eletto nella Bat con il simbolo della Lega e fondatore della sede barlettana, Basile rinuncia quindi alla corsa per le Regionali 2020. "Ringrazio il leader nazionale Matteo Salvini - sono le sue parole - per la fiducia che mi era stata accordata. Ho fatto le mie valutazioni e ho ritenuto opportuno rendere pubblico il mio diniego rispetto all'accettazione della candidatura data il 12 agosto". La rinuncia è già stata formalizzata attraverso una nota ufficiale all'Ufficio Elettorale Centrale nella Corte di Appello di Bari.