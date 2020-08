Regionali, a Spinazzola prima tappa della campagna elettorale di Giuseppe Tupputi

Prenderà il via da uno dei territori più belli e suggestivi della provincia di Barletta - Andria - Trani la campagna elettorale del candidato al Consiglio regionale pugliese Giuseppe Tupputi, nella lista Con, a sostegno di Michele Emiliano presidente.

Sabato, 22 agosto, alle ore 18.30, da Spinazzola, nel cuore dell’Alta Murgia, comincia il viaggio attraverso i territori della Sesta provincia di Giuseppe Tupputi, con l’apertura del comitato elettorale in corso Umberto I, al civico 181.

“Questo luogo, come tutti quelli che inaugureremo in questo mese, sono avamposti e tappe di un percorso che quotidianamente, ma da tempo ormai, si arricchisce di incontri e confronti a testimonianza di come si debba essere sempre all’ascolto dei territori, per portare la Nostra Terra in Regione”, spiega Tupputi, rimarcando lo slogan della sua campagna elettorale.

Questo e tutti gli incontri saranno organizzati secondo le norme anti Covid previste dalla legge.