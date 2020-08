Porto di Barletta, Caracciolo: "Venti milioni per il prolungamento dei moli foranei"

Caracciolo: del porto di Barletta"

"I moli foranei che delimitano l'imboccatura del porto di Barletta saranno prolungati". Ad annunciare l'ulteriore intervento di potenziamento del porto di Barletta è il candidato del PD al consiglio Regionale Filippo Caracciolo.

"Il prolungamento dei moli foranei - spiega Caracciolo - sarà finanziato con un importo pari a 19.916.000 milioni di euro stanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'opera ridurrà l'apporto verso l'interno del materiale solido trasportato dalle correnti costiere ed oltre a non far diminuire la manovrabilità all'imboccatura renderà più duraturi gli interventi di pulizia del fondale che nei decenni passati si sono periodicamente resi necessari per rimuovere la lente di sedimento che si accumula all'ingresso del porto".

"Quelli appena descritti - prosegue il candidato consigliere - non sono gli unici vantaggi conseguenti alla realizzazione dell'opera. L'intervento prevede infatti anche l'approfondimento del fondale sino alla profondità di 9.50 metri andando così a rendere possibile lo scalo nel porto di navi fino a 15/18mila tonnellate".

"La pianificazione del prolungamento dei moli foranei -- va ad aggiungersi ai passi in avanti compiuti per la realizzazione del dragaggio la cui gara d'appalto definitiva sarà bandita entro fine anno.al fine di renderlo sempre più punto di riferimento per il territorio".