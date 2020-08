Consiglio comunale, seduta oggi 6 agosto

Il Consiglio Comunale è convocato, presso la Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell'ex Tribunale in Via Zanardelli, per il 6 agosto 2020 con inizio alle ore 16,00 in seconda convocazione.

Ordine del giorno

Riconoscimento e presa d’atto debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 89/20 del Giudice di Pace di Barletta, Avvocatura.

Riconoscimento e presa d'atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 35/2020 del Giudice di Pace di Barletta, Avvocatura.

Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 85/20 del Giudice di Pace di Barletta, Avvocatura.

Riconoscimento e presa d'atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 145/20 del Giudice di Pace di Barletta, Avvocatura.

Art.194 D. Lgs. 267/2000. Riconoscimento di legittimità e presa d'atto dei debiti fuori bilancio derivanti dalla sentenza n. 129/2020 del Giudice di Pace di Barletta.

Riconoscimento e presa d'atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 122/2020 del Giudice di Pace di Barletta, Avvocatura.

Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 107/20 del Giudice di Pace di Barletta, Avvocatura.

Riconoscimento e presa d'atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 135/2020 del Giudice di Pace di Barletta, Avvocatura.

Riconoscimento e presa d'atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 113/2020 del Giudice di Pace di Barletta, Avvocatura.

Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 115/20 del Giudice di Pace di Barletta, Avvocatura.

Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 127/20 del Giudice di Pace di Barletta, Avvocatura.

Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 149/20 del Giudice di Pace di Barletta, Avvocatura.

Ratifica delibera di G.C. 117 del 02/07/2020.

Ratifica delibera di G.C. n.124 del 09/07/2020.

Ordini del giorno.

I lavori saranno trasmessi in diretta televisiva su Amica 9 TV, emittente di Mediacom srl, Canale 91 del digitale terrestre e in streaming live o on demand all’URL: barletta.videoassemblea.it