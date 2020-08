Furti nelle campagne, il sen. Damiani (FI) deposita interrogazione al ministro Lamorgese

Come anticipato all'indomani del grave atto criminale subito da un imprenditore barlettano nella sua proprietà in agro di Andria, il senatore di Forza Italia Dario Damiani ha depositato ieri un'interrogazione al ministro dell'Interno Lamorgese.

Nello specifico, in merito ai frequenti episodi di furti nelle campagne del nostro territorio, sia di attrezzi agricoli che di prodotti, il sen. Damiani chiede al ministro "come intenda affrontare la questione, attesa la gravità e le conseguenze di simili condotte; come intenda adeguare la sicurezza dei luoghi più isolati, ponendo in essere le condizioni per una maggiore tutela delle vie di comunicazione; se non intenda implementare la dotazione di uomini e mezzi in quella particolare area della Puglia; se non intenda istituire un tavolo tecnico di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali al fine di predisporre misure adeguate anche individuando un pacchetto normativo ad hoc che funga da deterrente per le organizzazioni criminali".