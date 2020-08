Doppia preferenza di genere,sen. Messina (PD): "Fatti valere diritti delle donne, polemiche inutili"

“Quella presa dal Consiglio dei Ministri è una decisione di portata storica. Si risolve in positivo una questione che il governo regionale e il Pd hanno sempre ritenuto centrale. Il consolidamento e l’attuazione dei diritti delle donne è per noi una priorità morale, civile e politica che con questo provvedimento trova concreta realizzazione. I diritti delle donne sono diritti umani. Adesso i pugliesi potranno scegliere davvero liberamente.” Così la senatrice Assuntela Messina, presidente del Partito Democratico Puglia.

“Considerate le sterili polemiche che la destra pugliese sta sollevando nelle ultime ore - conclude la senatrice Messina - il mio e il nostro auspicio è che non si presentino in sede di conversione le migliaia di emendamenti che hanno impedito l’approvazione della legge nel Consiglio regionale pugliese. Su questa battaglia di civiltà è imprescindibile una convergenza che vada oltre l’appartenenza partitica e metta in campo una dose di vera responsabilità e riconoscibilità di valori e di scelte nette e dunque identificabili”