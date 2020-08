Parità di genere, FI Puglia: "Emiliano si rallegra per essere stato commissariato: che fallimento"

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del vice commissario, il sen Dario Damiani.

“Dopo 5 anni di nulla pneumatico, dopo esser stato responsabile assieme alla sua maggioranza della mancata approvazione della doppia preferenza in Consiglio regionale, Emiliano ha ancora la faccia tosta di prendere in giro i pugliesi con dichiarazioni scandalose: poco fa, infatti, ha detto di aver tentato fino ad oggi di convincere il Consiglio ad approvarla. Siamo senza parole... eppure, avrebbe potuto far riconvocare l’assise regionale per mettere un punto -in modo democratico- alla questione, così come auspicato e chiesto a gran voce da tutto il centrodestra. Invece, nulla anche stavolta e inventa una realtà tutta sua. Per fortuna, i pugliesi non hanno l’anello al naso e hanno fotografato con chiarezza la questione. Emiliano non si è smentito nemmeno stavolta e si “rallegra” per essere stato commissariato! Un fallimento su tutta la linea da 5 anni”.