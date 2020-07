Commissione Ambiente Senato, la sen. Messina (PD) confermata Segretario

“In questa fase cruciale per il nostro Paese e per il futuro dell’Europa intera, i temi del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità hanno conquistato lo spazio che meritano nel dibattito pubblico. Immaginare oggi il futuro che verrà, vuol dire anzitutto promuovere un uso razionale e consapevole delle risorse naturali. Partecipare ai grandi processi di trasformazione che presto prenderanno forma da una posizione di rilievo come l’Ufficio di Presidenza della Commissione Ambiente è senz’altro un grande onore e privilegio per me.”

Così la senatrice PD Assuntela Messina, a margine della seduta della Commissione Ambiente per il rinnovo dei membri dell’Ufficio di Presidenza che l’ha riconfermata nel ruolo di Segretario.

“Per questo, nel rinnovare e rinvigorire l’impegno personale e politico su questi temi, – conclude la Senatrice dem – desidero esprimere un ringraziamento al Gruppo del Partito Democratico e a tutte le colleghe e i colleghi della Commissione che mi hanno confermato in questo ruolo.”