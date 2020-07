Pietro Mennea, il Mise approva francobollo per i 40 anni dall'oro olimpico a Mosca

All'indomani del 40esimo anniversario della medaglia d'oro conquistata alle Olimpiadi di Mosca da Pietro Mennea, arriva dal Ministero dello sviluppo economico la conferma ufficiale dell'emissione di un francobollo celebrativo della storica impresa sportiva.

Grande emozione e soddisfazione per il senatore Dario Damiani, concittadino di Pietro Mennea, che già dal mese di novembre scorso aveva inoltrato la richiesta al Mise. "Pietro Mennea è stato un atleta immenso e indimenticabile, che ha onorato lo sport con la sua dedizione totale, credendo ciecamente nei valori dell'impegno, del sacrificio e della lealtà. Perciò resta un esempio di vita per tutti, per chi ha avuto la fortuna di vederlo in pista e per le nuove generazioni. Avevo chiesto l'emissione di un francobollo per ricordare il suo oro olimpico a Mosca il 28 luglio 1980 e proprio oggi il Mise ha ufficializzato la conclusione dell'iter".

Nei prossimi giorni il sen. Damiani concordera' con il Ministero la data per la sua emissione, anche in vista di un evento celebrativo pubblico da svolgersi nella città natale di Pietro Mennea, Barletta, con il coinvolgimento dell'Amministrazione comunale e del territorio.