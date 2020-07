Regionali, su doppia preferenza di genere la sen. Messina (Pd): "No voto segreto"

“Voto palese all’introduzione sulla doppia preferenza di genere nella legge elettorale pugliese.” Così la senatrice Assuntela Messina, Presidente regionale del Partito Democratico.

“Il voto calendarizzato per domani (oggi, ndr) è un’occasione per fare quel passo avanti tanto atteso in tema di diritti delle donne. I consiglieri si assumano l’impegno di NON richiedere il VOTO SEGRETO e la responsabilità di esprimere, con la chiarezza e la trasparenza sempre dovuta agli elettori, la propria posizione. E’ un passaggio importante che merita rispetto e condivisione politica, avendo al centro una battaglia di civiltà “