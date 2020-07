Regionali, il candidato Presidente Fitto incontra gli imprenditori di Barletta

Un momento di confronto e di ascolto del mondo imprenditoriale cittadino si è svolto questo pomeriggio a Barletta, alla presenza del candidato Presidente della Regione Puglia Raffaele Fitto.

Presso la sede dell'azienda CoFra, numerosi imprenditori hanno incontrato Fitto, il senatore di Forza Italia Dario Damiani e i consiglieri comunali di centrodestra per dialogare in merito alle problematiche dei vari settori, acuite negli ultimi mesi dalla grave emergenza sanitaria ed economica.

Fondamentale il contributo di proposte giunte dal tessuto produttivo cittadino, nonché la puntuale analisi delle criticità riscontrate negli ultimi anni a causa della scarsa presenza della Regione Puglia a guida centrosinistra nelle dinamiche economiche. Centrali anche le questioni urbanistiche irrisolte, che incidono negativamente sul nostro asset infrastrutturale, il tema della sanità e la necessità di perseguire con maggiore celerità la strada della sburocratizzazione.

Il sen. Damiani ha sottolineato come "in questi mesi la carenza estrema di liquidità impedisca alle imprese di riavviare le attività, mentre il governo nazionale nulla ha fatto per assicurare in tempi rapidi i necessari contributi a fondo perduto, ragion per cui circa il 20% delle aziende rischia l'insolvenza". Ritardi e burocrazia a non finire che riguardano anche la Regione Puglia, "ultima nello spendere i fondi europei, mentre proprio adesso bisognerebbe cogliere ogni opportunità soprattutto per sostenere la nostra agricoltura e le nostre imprese", come ha evidenziato in conclusione il candidato Presidente Raffaele Fitto.