Truffa al SSN, DC Barletta: "Un appello alla politica per porre fine a certi scandali"

In merito alla truffa al Servizio Sanitario nazionale venuta alla luce nei giorni scorsi, "voglio esprimere il mio apprezzamento ai Carabinieri dei Nas per l'importante operazione svolta a Bari. Non sono ammissibili truffe ai danni del Servizio Sanitario Nazionale, specialmente in questa fase così delicata", afferma il ministro della Salute Roberto Speranza. "Ogni risorsa sottratta illegalmente alla nostra sanità - ha concluso il ministro - è un danno alla salute dei cittadini".

"Il problema non si vuole risolvere, sono anni di truffe di processi infiniti, ma la sostanziale perdita di soldi pubblici che vanno nelle tasche di medici e farmacisti compiacenti non ha sosta. La politica non vuole mettere fine alla truffa, nessuna legge per bloccare un sistema mafioso una associazione a delinquere. Eppure i mezzi ci sono, si potrebbe far firmare la ricetta al paziente titolare, nel momento del ritiro dei farmaci, o altri sistemi per bloccare il ladrocinio di denaro pubblico. Mi chiedo perchè la politica non interviene ad interrompere questo sistema marcio. Mi chiedo come mai, finite le notizie allarmistiche,tutto tace e si ricomincia a "mangiare" , a truffare. Possibile che a nessun politico interessa bloccare una truffa antichissima ? Come Democrazia Cristiana lanciamo un appello alla politica di legiferare un rimedio che metta fine a truffe vergognose e scandalose, che fanno arricchire pochi a danno di altri cittadini". Così il dr. Salvatore Tomasone - con delega alle politiche sanitarie - Democrazia Cristiana - Barletta e il segretario politico provinciale della Bat della Democrazia Cristiana Carlo Leone.