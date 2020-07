Porto di Barletta, sen. Damiani (FI): "Prosegue positivamente al MIT iter per allungamento dei moli"

Presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prosegue e potrebbe giungere a conclusione a breve l'iter per il finanziamento dei lavori di allungamento dei moli del porto di Barletta.

"Come di consueto negli ultimi mesi, anche nei giorni scorsi mi sono recato presso il MIT per constatare lo stato di avanzamento della procedura, ricevendo rassicurazioni sul suo esito positivo - fa sapere il senatore di Forza Italia Dario Damiani -. Il progetto definitivo, infatti, è stato ritenuto meritevole di approvazione tra quelli presentati nei mesi scorsi dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, che si sta distinguendo per la qualità delle iniziative intraprese. A suo favore ha giocato un ruolo non secondario anche la disponibilità immediata di 5 milioni di euro recuperati tra le pieghe della legge di Bilancio 2020 grazie al mio emendamento.

A settembre, quindi, quando verrà approvata la programmazione dei fondi, il progetto dovrebbe avere il via libera con una dotazione complessiva di 20 milioni di euro. Si tratta di un'opera infrastrutturale molto importante per il nostro territorio, attesa da decenni, che sto seguendo con particolare attenzione dall'inizio della legislatura. In questa fase molto delicata per l'economia nazionale, in cui è fondamentale puntare sul rilancio soprattutto attraverso le grandi opere, finalmente sulla scrivania del ministero fra i progetti che possono essere posti subito a bando di gara anche i lavori per la valorizzazione del porto di Barletta, a beneficio di tutto l'indotto del nostro territorio. Speriamo quindi a breve di portare a casa il risultato, augurandoci di ricevere entro poche settimane questa ulteriore notizia positiva", conclude il senatore Damiani.