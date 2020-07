Bando Microprestito, Mennea: “Prorogare i termini per consentire a tutti di partecipare”

“Riaprire i termini del bando ‘microprestito’, voluto dalla Regione Puglia per far fronte alle esigenze delle imprese derivanti dalle ripercussioni economiche causate dall'emergenza epidemiologia Covid-19”. L’appello all’assessore alle Attività produttive, Cosimo Borraccino, arriva dal consigliere regionale Pd, Ruggiero Mennea, che ha raccolto le richieste di molte imprese pugliesi.

“Molte aziende hanno incontrato difficoltà ad acquisire la smart card per la firma digitale”, spiega Mennea. “Si tratta di una difficoltà oggettiva e indipendente dalla volontà delle tante aziende interessate. Non dimentichiamo che la misura vuole garantire la continuità dell'operatività aziendale e la salvaguardia dell'occupazione dopo la pandemia. Sarebbe, perciò, opportuno dare a tutti l’opportunità di poter partecipare a questo bando, visto che ci sono state difficoltà non imputabili ai richiedenti. Sicuramente – conclude Mennea - potrebbe bastare una proroga di una sola settimana dei termini, in modo da ripristinare regole di equità e perequazione”.