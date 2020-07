Consiglio comunale, seduta il 10 luglio

Il Consiglio Comunale è convocato, presso la Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell'ex Tribunale in Via Zanardelli, per il 10 luglio 2020 con inizio alle ore 9,00 in prima convocazione.

Ordine del giorno

Interpellanze.

Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 2134/2019 del Tribunale di Trani -Sezione lavoro.

Riconoscimento e presa d'atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 72/2020 del Giudice di pace di Barletta Avvocatura comunale.

Riconoscimento e presa d'atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 88/2020 del Giudice di pace di Barletta Avvocatura comunale.

Ratifica delibera di G.C. n.89 del 13/05/2020 di variazione urgente.

Ratifica della delibera di G.C. 110 del 19/06/2020 di variazione urgente.

Esercizio diritto di prelazione immobile via Cialdini n. 3 fg. 130 p.lla 172 sub. 8, 9 e 3. nota Mibact Foggia prot 27079 del 16.04.20.

Prosecuzione del servizio di spazzamento meccanizzato delle strade senza sanzione amministrativa e senza rimozione forzata delle auto lasciate in sosta . Mozione.

. Mozione. Ordini del giorno.

I lavori saranno trasmessi in diretta televisiva su Amica 9 TV, emittente di Mediacom srl, Canale 91 del digitale terrestre e in streaming live o on demand all’URL: barletta.videoassemblea.it