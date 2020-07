Regionali, prof. Lopalco candidato con Emiliano. FI Puglia: "Vetrina pagata dai cittadini"

"La candidatura del professore Pierluigi Lopalco nelle liste di Emiliano è l'ultimo atto di un film che abbiamo iniziato a vedere qualche settimana fa e noi lo avevamo previsto e denunciato". A sostenerlo sono il commissario regionale di Forza Italia, on. Mauro D'Attis, e il vice commissario, sen. Dario Damiani.

"Il virologo - proseguono - ha avuto un prestigioso quanto oneroso incarico dalla Regione per affrontare l'emergenza Coronavirus, ma è sempre più chiaro che abbia utilizzato questa vetrina come trampolino di lancio per le elezioni regionali. Siamo convinti che questo "trampolino" lo porterà a fare un "tuffo di testa", con una sonora bocciatura da parte dell'elettorato non solo per lui, ma anche per Emiliano: i pugliesi sono stanchi di veder sperperare soldi pubblici dal centrosinistra per gli interessi elettorali del presidente e dei suoi sodali. Ancor più considerando che stavolta hanno sfruttato i riflettori mediatici in un periodo catastrofico per tutti e ben 120 mila euro della Regione".