Schiuma in via Misericordia, Tupputi: "Necessarie verifiche a tutela della salute pubblica"

«Si apprende da una nota dell'avvocato Michele Cianci, presidente del Comitato cittadino OAP - Operazione Aria Pulita, corredata da foto e video, di un impressionante sversamento di acqua, schiumoso e maleodorante, dalla parete della Timac che si affaccia su via Misericordia, a ridosso della litoranea di Levante.

Una cascata, scatenata dalla pioggia torrenziale di sabato scorso, di chissà cosa, che come un fiume ha colmato la strada scorrendo verso il mare. Siamo in piena stagione balneare e per questo, a tutela della salute pubblica, sarebbe opportuno e necessario escludere che quanto fuoriuscito da lì dentro possa essere nocivo o pericoloso.

Si sollecita, pertanto, l'Amministrazione comunale a intervenire e chiedere conto all'azienda di quanto accaduto e, nel caso, di agire in autotutela ponendo in essere tutto quanto nelle sue prerogative e competenze». Così Giuseppe Tupputi, presidente della confederazione sindacale Conf.a.l.p. e candidato al Consiglio regionale pugliese con Michele Emiliano.