Scuole paritarie, in arrivo altri fondi: soddisfazione della sen. Messina (PD)

“Piena soddisfazione per aver rispettato l’impegno preso dal Partito Democratico per lo stanziamento di maggiori fondi in favore delle scuole paritarie. Ai 150 milioni già previsti dal decreto, se ne aggiungono ulteriori 150 grazie al lavoro del Parlamento. Si tratta di risorse fondamentali per garantire la continuità di migliaia di scuole di ogni ordine e grado che svolgono un ruolo importante per il nostro servizio educativo nazionale.”

Lo dichiara la senatrice Assuntela Messina del Partito Democratico.