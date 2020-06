Regionali, sen. Damiani (FI): "Operazione verità sui danni del centrosinistra in Puglia"

“Forza Italia, la coalizione di centrodestra e Raffaele Fitto impronteranno questa campagna elettorale su un’operazione verità per fare emergere tutto quanto in questi anni la Regione Puglia non ha fatto, per affrontare tutti quei temi caldi di cui il governatore Emiliano non si è occupato. I pugliesi sono scontenti di un’amministrazione regionale che non ha pensato al futuro, ovvero ai nostri figli”. Lo ha detto il senatore Dario Damiani, vice commissario regionale di Forza Italia Puglia, durante la conferenza stampa del movimento azzurro con il candidato presidente del centrodestra alla Regione Puglia, Raffaele Fitto, ieri a Bari.



“La nostra campagna elettorale - aggiunge - sarà basata sui contenuti e farà emergere le politiche miopi del centrosinistra che hanno distrutto la nostra economia, la nostra agricoltura, i nostri territori. Penso alle contraddizioni che gravitano attorno all’ex Ilva, al problema della xylella davanti al quale Emiliano volta la faccia dall’altra parte, all’impossibilità di aiutare le aziende pugliesi, in questa fase di emergenza assoluta, con finanziamenti a fondo perduto per le condizioni disastrose in cui versa il bilancio regionale. Il centrodestra è l’unica proposta alternativa non solo alla giunta guidata da Michele Emiliano, ma anche al governo nazionale che bisogna mandare a casa quanto prima”.