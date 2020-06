Regionali, Comitati Vivaci ItaliaViva Barletta: "Scalfarotto candidato per progetto riformista vero"

"La Rete dei Comitati Vivaci ItaliaViva di Barletta accoglie favorevolmente e con apprezzamento la candidatura dell’On. le Scalfarotto alla Presidenza della Regione Puglia, sottolineando l’importanza dell’iniziativa politica proposta all’elettorato, da ritenere un effettivo laboratorio di un nuovo progetto riformista vero, su basi paritarie con il partito Azione di Carlo Calenda ed a +Europa di Benedetto Della Vedova ed Emma Bonino - si legge nella nota del Coordinatore Vivaci ItaliaViva Barletta, avv. Gennaro Antonio Rociola -

In questo momento bisogna rimarcare la necessità di avere chiaro in mente che in una situazione economica emergenziale c’è bisogno di fare squadra; la coalizione a sostegno di Ivan ne è la riprova, caratterizzandosi nell’azione di partiti europeisti, modernizzatori e oggettivamente anti-populisti, che fanno leva più sul senso di fiducia sulle risorse del nostro Paese, che sul senso di richiesta di protezione, frutto della paura derivata dalla crisi economica e sanitaria.

Sicuramente Ivan Scalfarotto, grazie alle sue capacità personali indiscusse e riconosciute, può e deve rappresentare ciò che serve alla Puglia per affrontare al meglio l’emergenza del momento e la progettualità dell’azione di governo regionale per i futuri cinque anni.

La sua è una proposta politica precisa, liberal-democratica, europeista e modernizzatrice, tanto da completare la composizione della scheda elettorale pugliese, che in assenza sarebbe risultata monca.

Ai pugliesi si offre l’alternativa al sovranismo di una parte politica ben precisa, rappresentata dalle destre più o meno riconoscibili, al populismo istituzionale del “Palazzo” e al populismo della decrescita “infelice”. Tutte le persone e gli elettori che rappresentano la Puglia operosa, che lavora, che non si rifugia nel populismo e tanto meno nell’assistenzialismo, non avrebbe avuto una rappresentanza.

Siamo con chi ci mette la sua straordinaria passione riformista, il suo approccio al futuro che mette al centro la competenza, le idee, il dinamismo, una visione concreta… Con te Ivan, anche le nostre facce, il nostro impegno per cambiare il futuro. Avanti, insieme!"