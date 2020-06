Regionali, ufficiale: Raffaele Fitto candidato presidente in Puglia per il centrodestra

Con un comunicato unitario le forze politiche del centrodestra ufficializzano la candidatura unitaria dell'eurodeputato di Fratelli d'Italia, Raffaele Fitto, a presidente della Regione Puglia.



Una scelta molto travagliata che sembrava non mettere d'accordo i partiti, in particolare la Lega che si era spaccata a livello locale nelle ultime settimane, poiché intendeva proporre un proprio candidato. Tramontata dunque l'ipotesi dell'imprenditore Nuccio Altieri, sarà Fitto a guidare il centrodestra in Puglia alle prossime amministrative previste per domenica 20 settembre. Il politico salentino è stato già alla guida della Regione dal 1999 al 2005; seguirono incarichi di governo sino a giungere al Parlamento europeo, dove attualmente è copresidente del gruppo dei Conservatori.

In campo, come candidati a governatore, ci saranno Michele Emiliano, sostenuto da PD e altre formazioni di centrosinistra, Ivan Scalfarotto per Italia Viva, Antonella Laricchia per il Movimento Cinque stelle.