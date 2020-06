​Volontari del 118, Mennea: “Giusto riconoscere loro un bonus sanità Covid-19”

"In questo momento di emergenza sanitaria, va valorizzato il contributo dei volontari del 118 attribuendo loro un ‘bonus’ sanità. Hanno fatto enormi sacrifici, mettendo a rischio la loro vita e quella dei loro familiari”. Così il consigliere regionale Pd, Ruggiero Mennea, tra i firmatari della mozione proposta dal collega Giuseppe Turco (Senso Civico) su “Covid-19, aiuto economico operatori 118 e volontari-soccorritori”, che passerà presto all’esame del Consiglio regionale e impegna la Giunta regionale e il presidente Michele Emiliano, che è anche assessore alla Salute, a reperire fondi per gli operatori del 118, sia volontari che dipendenti delle associazioni di volontariato convenzionate, per dare loro un aiuto economico, a fronte degli innumerevoli sacrifici fatti nei mesi di emergenza piena da Covid-19.

“Nessuna regalia o mancia, conosco molto bene il loro mondo, sono a disposizione della popolazione 365 giorni all’anno, 24 ore su 24”, sottolinea Mennea. “E’ il minimo che si potrebbe fare, perché svolgono questo lavoro senza giusta retribuzione e con grande senso di responsabilità e professionalità. A loro va la mia gratitudine, perché sono uomini e donne essenziali per il lavoro sanitario di emergenza che, se non svolto con passione, difficilmente può produrre i risultati che il nostro sistema sanitario ha ottenuto”.

Con la stessa mozione, i consiglieri regionali firmatari chiedono anche di accelerare la procedura di internalizzazione del sistema 118 nelle Sanitaservice delle Asl, in modo da garantire stabilità economica e lavorativa agli operatori. “Il processo di internalizzazione che sto sostenendo, insieme ad altri colleghi - spiega Mennea - è davvero un obiettivo condiviso e condivisibile, ma soprattutto un giusto riconoscimento e un giusto premio – conclude – per chi svolge questo lavoro da anni, con onestà e passione”.