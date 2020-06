Palazzo Cantina della Sfida, revoca delibera di Giunta. Mennea: "La Disfida non si tocca"

“L’opposizione ha fermato un atto firmato dalla Giunta comunale che non ha tenuto conto della volontà popolare di Barletta: preservare e tutelare la Disfida. Un’azione sconsiderata ha consentito infatti di rinunciare al diritto di prelazione del Comune sull’immobile ubicato all’interno del palazzo Damato, che ospita la Cantina della Sfida. In Consiglio comunale abbiamo ottenuto un notevole risultato: la delibera di Giunta è stata revocata”. A dichiararlo è il consigliere comunale capogruppo del PD Ruggiero Mennea il quale condanna il disinteresse, da parte dell’Amministrazione comunale, per l’enorme valore storico e culturale dello stabile.

“Durante la seduta consiliare, la maggioranza ha appoggiato la visione della nostra parte: proporre la revoca all’atto. Pare dunque evidente che l’operato della Giunta non corrisponda al desiderio del resto del “gruppo” e che vi siano seri dissidi. Non è produttivo far finta di nulla e continuare a prendere in giro la cittadinanza.

“Noi restiamo in attesa di segnali concreti – conclude il consigliere Mennea - perché la Disfida non si tocca e questo deve bastare per fermare l’Amministrazione comunale che mostra ancora una volta la sua debolezza e – aggiungo – negligenza”.