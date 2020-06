Sostegno a lavoratori dello spettacolo, attivato tavolo comunale

Il bollettino della Regione Coronavirus, per la prima volta zero contagi in tutta la Puglia

Per la prima volta il bollettino regionale riporta zero nuovi casi positivi su 2. 752 test effettuati nella regione. Restano quindi 4. 512 i casi accertati di Covid 19 in Puglia dall'inizio della pandemia. In totale sono 3. 426 i pazienti guariti. I casi attualmente positivi sono