Emergenza sicurezza in città, Lega Salvini chiede Consiglio comunale monotematico

«La città di Barletta merita risposte e sicurezza per i suoi giovani e i genitori di questi ragazzi, che escono di sera per svagarsi e tornano a casa derubati o malmenati». A porre l'accento sull'emergenza sicurezza nella città della Disfida è il direttivo della Lega Salvini Barletta in una nota a firma del segretario, avvocato Mario Spera, con l'avallo del capogruppo Flavio Basile, presidente vicario del consiglio comunale. Dal 22 maggio il centro storico e il litorale di Barletta hanno fatto registrare un'ondata di violenza che preoccupa: dall'aggressione a carico di un 18enne, colpito da una bottiglia di vetro in piazza Castello, si è passati all'arresto di tre giovani, colpevoli di aver aggredito brutalmente alcuni coetanei nei pressi della Lega Navale nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 giugno. «Questi fenomeni di violenza si ripetono sempre più spesso e vedono protagonisti dei bulli incoscienti, animali che agiscono a pochi passi dai luoghi della movida e nelle stradine dove magari i presidi di sicurezza rappresentati dalle forze dell'ordine non riescono sempre a essere presenti».

L'appello è rivolto a palazzo di città: «Chiediamo che il sindaco Cosimo Cannito convochi quanto prima un consiglio comunale monotematico sulla sicurezza, è una misura urgente e questa emergenza non va sottaciuta - spiega la Lega - speriamo che anche gli altri consiglieri seguano la nostra richiesta e che si possa aprire un dialogo per studiare provvedimenti che possano rendere più tranquilli i giovani con dei sani valori, che in città restano la stragrande maggioranza, e le loro famiglie».