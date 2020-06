Spettacolo dal vivo, Coalizione Civica: "Sostenere con urgenza i lavoratori"

La grande crisi sanitaria ha portato con sè strascichi di crisi economica che possono trasformarsi in crisi sociale, ovvero in vere e proprie tensioni nella società. In questo contesto sono tante le categorie che hanno subito gli effetti economici negativi della crisi sanitaria e della conseguente chiusura totale, a partire dai tanti lavoratori, chi cerca lavoro, i disoccupati e chi ha perso il lavoro precario che garantiva un minimo di entrate per la sopravvivenza. "Convinti che si debbano trovare delle soluzioni complessive a livello nazionale per sostenere tutti e fare investimenti che diano un lavoro dignitoso a tutti, riteniamo necessario intervenire su una questione che riguarda direttamente il livello di responsabilità dell’amministrazione comunale, per cui serve trovare subito delle risposte concrete: ovvero interventi a sostegno dei lavoratori della cultura e dello spettacolo". E' quanto dichiarano in una nota i consiglieri di Coalizione Civica Doronzo, Filannino e Quarto, a sostegno del documento presentato nei giorni scorsi dagli operatori del settore.



"Nelle scorse settimane a Barletta un grande numero di artisti, freelance, operatori culturali e dello spettacolo, compagnie, associazioni, cooperative, imprese dell'indotto dello spettacolo dal vivo si sono unite sotto un unico coordinamento e hanno avanzato richieste chiare, sensate e urgenti al Comune.

Riteniamo meritorio questo lavoro di coordinamento e proposta e crediamo sia necessario che l’amministrazione accolga subito tutte le richieste scongiurando lungaggini burocratiche, ritardi e scaricabarile.

Il Comune deve quanto prima pubblicare un bando per la realizzazione di spettacoli, nel rispetto delle norme di sicurezza previste nei diversi DPCM, che abbia la finalità di sostenere, promuovere e programmare le produzioni artistiche locali, considerando che Barletta vanta professionisti di alto spessore nel campo musicale, teatrale, cinematografico, della danza, molti dei quali hanno subito gravi conseguenze economiche a causa dell'emergenza sanitaria.

Per far ciò occorre una cospicua dotazione finanziaria individuabile nelle somme già previste per l'estate, in quelle liberate da eventi che non si terranno (es. Disfida) e in altre economie.

Noi di Coalizione Civica saremo sempre al fianco della cultura e dei suoi lavoratori, quelli che con la cultura ci vivono ma anche quelli che con la cultura appena sopravvivono, precari, giovani e giovanissimi ai cui sforzi e sacrifici dobbiamo tantissimo come collettività.

Un'amministrazione comunale sana e lungimirante ha il dovere di tutelare questo mondo non solo in momenti di difficoltà ma sempre, in quanto parte integrante di una comunità più formata, sana e giusta, ma anche in quanto capace di produrre ricchezza immateriale e materiale attraverso l'intercettazione di finanziamenti di cui tutta la città, direttamente o indirettamente, gode.

Sostenere la cultura e lo spettacolo è una strategia doppiamente vincente anche e soprattutto in questa particolare congiuntura: dare un contributo per la realizzazione delle attività culturali ha il doppio effetto positivo di sostenere economicamente i nostri lavoratori e allo stesso tempo di accrescere il livello culturale della città e recuperare quella socialità che tanto ci è mancata durante un periodo di isolamento.

Il nostro appello è quello di fare in fretta, mettendo da parte conflittualità e contrapposizioni interne ed esterne all'amministrazione affinché tutti possiamo dire di aver fatto sinceramente la nostra parte e nessun lavoratore sia rimasto indietro".





I consiglieri di Coalizione Civica Barletta