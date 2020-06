Scuole e piste ciclabili, Ventola: «Cittadini Bat trattati da Regione come "figli di un Dio minore"»

«"Figli di un Dio minore" non è solo un film del 1986 ma è esattamente il sentimento di frustrazione che provano i cittadini pugliesi residenti nel territorio della Provincia di Barletta-Andria-Trani. Infatti per l’ennesima volta purtroppo la giunta regionale Emiliano assegna negli ultimi 10 giorni (ma con notevole ritardo rispetto allo stanziamento, sarà perché si è in procinto di elezioni), oltre 250 milioni di euro per 15 nuove piste ciclabili in aeree urbane e suburbane (oltre 13 milioni), per 15 impianti depurativo-fognari (oltre 100 milioni) per 74 interventi di edilizia scolastica (oltre 133 milioni)».

A riferirlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Francesco Ventola.

«Sapete - scrive - quanti di questi milioni sono destinati alla Bat? PRATICAMENTE ZERO, unica e sola eccezione una scuola nel comune di Bisceglie. Addirittura non è stato finanziato il percorso ciclabile lungo il fiume Ofanto e l’area del parco nonostante tanti politici e affini ‘ambientalisti da strapazzo’ di sinistra hanno speso ‘fiumi di parole’ per decantare l’importanza e la valorizzazione dell’Ofanto, ma alla prova dei fatti, cioè quando bisogna impegnare le risorse necessarie, risultano non pervenuti. Quel che più dà fastidio è il silenzio assordante di taluni che evidentemente pensano che il nostro territorio debba essere ancora considerato subalterno ad altri.

I cittadini della Bat sono quelli che non sono rappresentati nella Giunta regionale per volontà del presidente Emiliano ma che sono chiamati a pagare le tasse al pari di tutti i pugliesi… e sorridere. Purtroppo siamo costretti a registrare l’ennesimo atto discriminatorio da parte del presidente Emiliano che ben presto verrà sul nostro territorio per chiedere i voti per l’ottimo lavoro svolto (a suo dire) ma sono certo che i cittadini miei conterranei sapranno dimostrare che sono stanchi di essere trattati da "figli di un Dio minore"».