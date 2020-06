Iniziativa Democratica e Barletta Attiva federate: nasce "Alleanza per la rinascita"

"Le liste di Iniziativa Democratica e Barletta Attiva, che esprimono un giudizio politico condiviso sulla giunta Cannito, consapevoli della necessità di dover imprimere un nuovo passo alla vita amministrativa della città di Barletta, dopo la drammatica parentesi di sospensione cui ci ha costretto la pandemia, hanno deciso di unire il loro impegno in una federazione tra forze - Alleanza per la rinascita - che tende a costruire un’unica casa politica. Il nuovo tempo - dichiarano Antonello Damato e Ruggiero Marzocca - impone strumenti operativi all’altezza della situazione che è complessa e non può essere più affrontata con le modalità del passato. Dopo i lunghi giorni della pandemia siamo tutti più poveri e costretti ad una decrescita che nessuno aveva scelto di imporre ma che sta travolgendo il tessuto sociale ed economico del paese e del mondo intero. Tutto questo impone scelte generose nell’amministrazione e nella politica, che restituiscano pienamente il senso del nostro agire in favore del popolo, delle sue fasce più fragili, ma anche dei segmenti produttivi che devono trainare la ripresa. È necessario, dunque, un piano di rinascita di Barletta in cui trovi posto l’intervento immediato e necessario, per sovvenire alle urgenze indifferibili di una città in sofferenza, ma anche un progetto di sviluppo per il tempo nuovo, che restituisca alla città quel ruolo trainante che ha saputo interpretare negli anni in cui ha rappresentato un modello adriatico di sviluppo. La nostra - Alleanza per la rinascita - è dunque pronta a fare la sua parte per una nuova stagione di sviluppo per Barletta e i suoi cittadini.” Lo annunciano in una nota congiunta Antonello Damato - consigliere comunale e presidente del Gruppo Consiliare di Iniziativa Democratica - e Ruggiero Marzocca - consigliere comunale e presidente del Gruppo Consiliare di Barletta Attiva.