Ripartenza mercato merci varie, il consigliere Caracciolo: "Meglio tardi che mai"

"L'accordo che porterà alla riapertura del mercato settimanale delle merci varie di Barletta rappresenta una buona notizia per tutti gli operatori. Dopo 3 mesi di stop c'era bisogno di tornare al lavoro". Ad intervenire sul tema è il consigliere regionale Filippo Caracciolo.



"Dopo due settimane di discussioni spesso strumentali - spiega Caracciolo - la ragionevolezza ed il buon senso hanno finalmente prevalso permettendo il ripristino delle normali condizioni di lavoro. A tal proposito vorrei ringraziare il Prefetto della BAT Maurizio Valiante il cui intervento è stato decisivo per portare le parti in causa verso la soluzione che permetterà la riapertura totale ed in sicurezza del mercato".



"L'accordo trovato - afferma Caracciolo - non cancella il rammarico per le due settimane di lavoro andate in fumo. La soluzione positiva emersa quest'oggi (ieri, ndr) è la dimostrazione di quanto da me affermato in precedenza: la ragionevolezza e la capacità di ravvedersi rappresentano qualità fondamentali per chi ha responsabilità nei confronti dei cittadini".



"La mia proposta - prosegue il consigliere regionale - è stata sin dal primo momento rivolta alla ricerca di una soluzione che potesse permettere agli operatori di tornare al lavoro. Questa soluzione ora è stata trovata, con buona pace di chi non ha perso l'occasione di strumentalizzare politicamente una vicenda che ha provocato un danno gravissimo a tanti lavoratori già fortemente provati dalla crisi economica provocata dal covid-19".



“Messe da parte le dannose e futili polemiche - conclude Caracciolo - auguro a tutti gli operatori mercatali una buona ripresa, con la speranza che possano ritrovare la serenità perduta in questi mesi”.