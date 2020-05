Elezioni regionali, "Vado in diretta parlando di politica": primo ospite Giuseppe Tupputi

In attesa della data ufficiale per lo svolgimento delle elezioni regionali in Puglia, Barlettalive.it in collaborazione con "Vado in diretta" inaugura una serie di appuntamenti politici con i candidati dell' imminente tornata elettorale.

Il format "Vado in diretta parlando di politica" si occuperà di approfondimenti, programmi elettorali e considerazioni sull'attualità, per conoscere meglio politici, partiti e coalizioni che concorreranno alle prime elezioni post Covid19.

Primo appuntamento sabato 30 maggio alle ore 15,30 con Giuseppe Tupputi, candidato alle elezioni regionali 2020, in corsa con una lista civica a sostegno del governatore pugliese uscente Michele Emiliano. Presenta il giornalista Giacomo Caporusso. La diretta sarà visibile sui canali social di Barlettalive.it e Vadoindiretta a partire dalle 15,30 di sabato 30 maggio 2020.