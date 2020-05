Parcheggio residenti centro storico, Forza Italia: "Sia gratuito per loro sulla litoranea Mennea"

In questi giorni aumentano le proteste degli abitanti del centro storico di Barletta per il disagio causato dalla impossibilità di parcheggiare l'auto presso la propria abitazione. Disagio che si aggiunge alla già complicata convivenza con i locali della movida barlettana.

Infatti, ampliare gli spazi destinati ai frequentatori dei locali del centro storico e ridurre le possibilità di assembramenti è la motivazione che ha spinto l’attuale amministrazione comunale, con delibera del 22 maggio, ad istituire il divieto di sosta a far data dal 25 maggio fino al 31 ottobre, tutti i giorni, dalle ore 20 alle ore 6.

"Non staremo qui, semplicemente, a criticare una disposizione (che penalizza fortemente i residenti del centro storico e quanti regolarmente minuti di pass parcheggio per ztl) che può, comunque, trovare una sua giustificazione nella volontà di combattere la cattiva abitudine, in questa fase, degli assembramenti incontrollati e dei quali si è già abbondantemente discusso - dichiarano Giovanni Ceto e Antonio Di Cuonzo di Forza Italia Barletta - Ma andremo oltre, come dicevamo, alla mera critica, consigliando il Sindaco a porre in essere tutte le misure più idonee a garantire, da un lato la sicurezza dei fruitori dei locali nonché dei gestori e, dall’altro, garantire ai residenti la possibilità di poter parcheggiare senza vedersi multati e/o vedere le proprie auto rimosse. Si consenta, perlomeno, a coloro che abitano ed operano nel centro storico e comunque in possesso dei pass ztl regolamente rinnovati, di poter parcheggiare gratuitamente all’interno del parcheggio sito sulla Litoranea Pietro Mennea (per intenderci litoranea di Ponente dove alla festa patronale si insediano le giostre). Auspichiamo che, il Sindaco, possa e voglia accettare tale soluzione o proporne di nuove, comunque funzionali, per buona pace di gestori, residenti e, perché no, dell’ambiente dal momento che si è costretti a girare e rigirare nella speranza di poter trovare un parcheggio in quella zona in quelli orari".