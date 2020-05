Movida selvaggia, il consigliere Mennea: "Comprendere meglio le cause"

«Definire i nostri ragazzi imbecilli non è certamente un linguaggio consono a un rappresentate delle istituzioni. Accusare i giovani senza aver approfondito le cause per le quali si corre spesso il rischio di assembramento in prossimità dei locali, mi sembra avventato. Ho l’impressione si tratti di un forte senso di protagonismo». Lo dichiara Ruggiero Mennea, consigliere regionale e capogruppo del PD al consiglio comunale, riferendosi al post lanciato dalla senatrice Licia Ronzulli, scritto a seguito di una passeggiata pomeridiana con il vicesindaco di Barletta.

«Durante la sua “escursione” avrebbe potuto approfittare della presenza del vicesindaco Marcello Lanotte per chiedere come mai l’amministrazione comunale non riesce a disciplinare correttamente il traffico pedonale nel centro storico. Avrebbe potuto chiedere a lui come mai non sono stati aiutati gli esercenti dei locali a evitare gli affollamenti. Non spetta di certo ai giovani ma alle istituzioni mantenere l’ordine pubblico. Per fare la ramanzina occorre dare il buono esempio. Ho avuto infatti modo di guardare il video-appello della senatrice Ronzulli. Mentre è vicina al bancone di un locale del centro storico di Barletta, dispensa accuse senza mascherina».

«Prima di insegnare le corrette regole, dovrebbe metterle in pratica – conclude il consigliere Mennea. Prima di inveire contro i ragazzi e i gestori dei pub dovrebbe comprendere meglio le problematiche che questi ultimi vivono quotidianamente. Tutte domande che avrebbe potuto rivolgere a suoi accompagnatori. Visto che l’etimologia della parola imbecille rimarca il concetto di debolezza, forse sarebbe stato più indicato attribuirlo a questi».