Ciappetta-Camaggi, Mennea: “Approvato progetto di ripristino del canale per scongiurare esondazioni"

"La Regione Puglia ha approvato il progetto di ripristino della funzionalità idraulica del canale Ciappetta – Camaggi per un importo complessivo di 111.560 euro, sulla base della perizia redatta dal Consorzio di bonifica Terre d’Apulia di Bari. L'intervento di messa in sicurezza di questo importante canale, che ricade nel territorio di due grandi città come Andria e Barletta, consentirà di ripristinare tutta la sua funzionalità, evitando il rischio di esondazioni". A darne notizia è il consigliere regionale e comunale del Pd, Ruggiero Mennea.

"Mai come in questo momento - prosegue - è importante manuntenere le parti più critiche degli impianti idraulici del nostro territorio, per evitare allagamenti oppure danni all'ambiente. È chiaro che non basta solo questo. Occorre la collaborazione dei cittadini, soprattutto di quelli che hanno attività nei pressi del canale e devono - sottolinea - evitare in ogni modo di creare ostacoli e ostruzioni al funzionamento naturale dello stesso. Ma si tratta di un passo importante, nella speranza di riuscire in futuro a sostituirlo con un'altra opera idraulica, evitando definitivamente il pericolo - conclude - che abbiamo subìto nel corso degli anni scorsi".