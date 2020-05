Guardie giurate, Caracciolo: "Elevare status ad agente ausiliare di pubblica sicurezza"

"Le guardie giurate meritano tutela, chiederò al presidente della Regione Michele Emiliano di farsi portavoce dell'istanza che ne richiede l'elevazione dello status giuridico ad agente ausiliare di pubblica sicurezza". A farsi portavoce delle istanze del comparto vigilanza privata è il consigliere regionale Filippo Caracciolo.



"Il contratto nazionale delle guardie giurate - spiega Caracciolo - è scaduto ormai da anni e per questo serve una svolta dignitosa e rispettosa della loro professionalità. Anche durante l'emergenza coronavirus le guardie giurate sono state in prima linea per integrare le attività delle forze dell'ordine e per questo motivo a loro va un plauso ed un caloroso ringraziamento".



"Occorre - conclude Caracciolo - una riforma che assicuri dignità e valore al comparto della vigilanza privata. Sono certo che il presidente Emiliano recepirà le mie istanze e se ne farà portavoce a livello nazionale".