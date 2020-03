Emergenza Coronavirus, Basile: "No ad assembramenti in zona movida, serve responsabilità"

"La situazione legata al Coronavirus non è affatto da sottovalutare. Se le scuole rimangono chiuse non significa che poi i ragazzi si debbano accalcare in bar e locali del centro storico della movida per intrattenersi". A lanciare l'appello è Flavio Basile, presidente vicario del consiglio comunale e capogruppo della Lega Salvini a Barletta.

"Il monito va a tutti i ragazzi ma soprattutto ai genitori. Non bisogna assolutamente stare ammassati in luoghi chiusi e/o all’aperto senza rispettare la distanza di almeno un metro l’uno dall’altro. Ricordo a tutti che questo tipo di patologia la si può curare solo attraverso la terapia intensiva, che al momento è al collasso".

Le parole di Basile sono rivolte in generale ai cittadini e in particolare agli esercenti e titolari delle attività commerciali: "Evidentemente chi continua a sottovalutare il fenomeno ha il dovere di informarsi affinché nell’immediato prenda serie precauzioni per tutelare la propria incolumità e quella altrui. Ho già chiesto al Sindaco Cannito, che si sta attivando proficuamente, di porre rimedio a quanto su esplicitato. Anche i gestori dei locali diano un segnale forte. Siamo noi in primis a doverci sentire responsabili della nostra salute".