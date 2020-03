Parcheggi comunali, risolto il contratto con TC Italia. M5S: «Accertare responsabilità e danni»

Lo scorso gennaio i consiglieri del M5S Barletta Basile, Carone e Coriolano hanno depositato un’interrogazione sulla procedura di risoluzione del contratto con la TC Italia S.r.l., facendo seguito alle tante presentate nei mesi passati.

"In questa abbiamo chiesto, inoltre, quali azioni legali l’Amministrazione intenda mettere in atto per recuperare le somme eventualmente non percepite e se abbia intenzione di chiarire le responsabilità che hanno permesso la pessima gestione del servizio in questione. Nella risposta ricevuta ci è stato confermato che l’Amministrazione comunale ha già comunicato alla TC Italia Servizi la decisione di rescindere il contratto, revocandole la gestione dei parcheggi comunali. Accogliamo con soddisfazione questa decisione, visto che proprio la risoluzione del contratto per palesi e reiterate inadempienze era stata la nostra richiesta sin dall’inizio. La consideriamo una nostra vittoria per la trasparenza e la buona gestione della cosa pubblica che sin dall’inizio di questa consigliatura sollecitiamo a questa Amministrazione.

L’ufficio legale sta valutando l’opportunità di adire le vie legali per i danni subiti, ma resta tuttora inevasa la terza domanda posta nell’interrogazione: di chi è la responsabilità del mancato controllo sul buon andamento di un contratto di gestione così importante per la città? È possibile che, per il sindaco Cannito e l’assessore Lanotte, non ci sia nessuna persona, all’interno della macchina amministrativa, colpevole di una condotta così superficiale e poco attenta? Somme inizialmente non riscosse, nessun controllo nelle fasi di avvio del servizio, informazioni basilari quali l’IBAN dove effettuare i versamenti, forniti solo dopo le nostre iniziali richieste di chiarimenti. Tutto questo non può non avere responsabili. E chiediamo che sia fatta chiarezza.

Ci avviamo verso la bella stagione e i parcheggi comunali, compreso quello del Colosseo, per il quale il bando di gara per la gestione è inspiegabilmente ad un punto morto, sono importanti per la nostra città di Barletta, votata al turismo balneare e non. Può essere questo il momento propizio per ripensare interamente il sistema dei parcheggi comunali e renderli davvero organici alla rete dei trasporti cittadini, in modo da cominciare a ridurre il traffico che grava sul centro città, così come riportato anche nel PUMS da approvare, altro grande assente nel lungo iter verso un sistema moderno e efficace di mobilità sostenibile. Noi siamo pronti a discuterne ora per trovare le soluzioni migliori, senza aspettare l’emergenza estiva. Amministrazione Cannito, se ci sei, batti subito un colpo"

Movimento 5 Stelle Barletta