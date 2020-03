Autonomia differenziata,ministro Boccia a Barletta: «Tante fake news, non esaspera divario Nord-Sud»

“L'autonomia differenziata è scolpita nella Costituzione, non facciamo più l'errore di dire ‘'io sono contro l'autonomia’’ perché significa essere contro la Costituzione.” Queste le parole del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia durante il convegno svoltosi presso il Liceo Scientifico “Carlo Cafiero” sabato 29 febbraio.

Il Ministro, ospite dell’Associazione Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Autonome (ADISA), è intervenuto in particolar modo sul tema della scuola pubblica, ribadendo che “ul singolo plesso scolastico di un comune non decide l'algoritmo di Roma, decide il sindaco.”

Duro contro la propaganda diffusa in particolar modo da coloro i quali si dichiarano “contro l’autonomia regionale”, propaganda che diventa terreno fertile per la diffusione di fake news che impazzano sul web e tra coloro che non possiedono i necessari filtri per poter riconoscere ed arginare quel flusso di notizie false secondo cui una maggiore cessione di poteri alle singole Regioni potrebbe ledere in modo irreparabile l’unità del sistema statale in ambito scolastico e sanitario.

Al vaglio della Commissione Parlamentare per gli Affari Regionali le modalità con le quali l’autonomia legittimamente richiesta da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna dovrebbe essere attuata nel prossimo periodo, modalità che richiedono l’adozione di misure cautelative al fine di non esasperare quel già esistente divario tra regioni del Nord e regioni del Sud Italia.

L'articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede la possibilità di attribuire forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario (c.d. "regionalismo differenziato" o "regionalismo asimmetrico", in quanto consente ad alcune Regioni di dotarsi di poteri diversi dalle altre), ferme restando le particolari forme di cui godono le Regioni a statuto speciale.

“Perché si realizzi l'autonomia, è necessario che tutte le Regioni abbiano gli stessi livelli di servizi pubblici essenziali, le stesse potenzialità e soprattutto le stesse risorse a disposizione. Perché non si può parlare di regionalismo se non ci sono le stesse basi di partenza e quindi gli stessi servizi pubblici essenziali. Questo confronto di oggi mette davanti la realtà che abbiamo rispetto alla bozza di proposta di riforma, che il ministro Boccia ha concordato con tutte le Regioni e che sarà oggetto di discussione nelle aule parlamentari” con queste parole è intervenuto il consigliere regionale del Partito Democratico, Ruggiero Mennea.

Il soggiorno barlettano per il Ministro Boccia è stato occasione utile per far visita anche alla Pinacoteca De Nittis presso il Palazzo della Marra, che fino al 3 maggio 2020, ospita la mostra “Boldini, l’incantesimo della pittura” che ha portato le opere del maestro ferrarese a Barletta tramite uno scambio con il Palazzo dei Diamanti di Ferrara che ospita, nello stesso periodo, una mostra del pittore barlettano Giuseppe De Nittis, coevo ed amico di Boldini.

“Complimenti al sindaco e ai barlettani per l’energia e la voglia di futuro che trasmettono attraverso De Nittis, le sue opere e le storie. Siete un esempio per il Sud che guarda sempre al futuro.”