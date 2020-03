Degrado fra via Bruni e via Fracanzano, interrogazione del consigliere Marzocca

Il consigliere comunale Ruggiero Marzocca, presidente del Gruppo Consiliare “Barletta Attiva” del Comune di Barletta, ha protocollato in data 17-02-2020 (prot. n.11757) una interrogazione consiliare riguardante lo stato dell’arte del progetto di realizzazione di quel tratto di strada che collega via Fracanzano e via Achille Bruni.

Infatti, afferma il consigliere avv. Ruggiero Marzocca, tra via Achille Bruni e via Fracanzano esiste una parte di strada comunale che versa in uno stato di totale abbandono e degrado, dal momento che non vi sono né l’asfalto né il marciapiede e, per giunta, è diventato ricettacolo di rifiuti di ogni genere.

Tale situazione persiste ormai da moltissimi anni e senza una reale soluzione da parte delle diverse Amministrazioni Comunali che si sono succedute.

Il consigliere comunale Ruggiero Marzocca evidenzia che su questo tratto di strada esiste ormai, da più di dieci anni, un progetto di massima con relativi elaborati grafici e relazione tecnica, da parte del Settore Comunale Manutenzioni e Lavori Pubblici, senza però alcun atto consequenziale.

Difatti il suddetto progetto, con relativa relazione tecnica e computo metrico, giace purtroppo nei cassetti del Comune di Barletta; ecco perché bisogna attivarsi per riavviare l’iter progettuale per la sua effettiva realizzazione, nell’esclusivo interesse dei cittadini.

Il ridetto tratto di strada comunale, evidenzia il consigliere Ruggiero Marzocca, necessita con urgenza di un intervento di manutenzione straordinario.

“Ecco perché ho presentato un’interrogazione consiliare urgente ex art. 51 del Regolamento di Consiglio Comunale, al fine di conoscere lo stato dell’arte del ridetto progetto, nonché le intenzioni dell'Amministrazione Comunale in merito alla possibilità di intervenire con urgenza attraverso la sistemazione della ridetta area comunale, visto che già esiste un progetto di massima con relativi elaborati grafici e relazione tecnica realizzato dal competente Settore comunale.

Il mio auspicio è che questa Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Cannito, intervenga con la massima urgenza per dare un maggiore decoro urbano alla ridetta area ed all’intera zona”.