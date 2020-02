"Un caffè con Italia Viva", incontro pubblico a Barletta

Con l’insediamento della Prima Assemblea Nazionale di ItaliaViva, a Roma sabato 22 febbraio, si è completata la fase preparatoria alla strutturazione nazionale del Partito, con la nomina dei 200 coordinatori provinciali e dei 150 rappresentanti della società civile.



Per la nostra Provincia Barletta-Andria-Trani, insieme ai coordinatori provinciali Gabriella Baldini e Ruggiero Crudele, fanno parte dell’Assemblea Nazionale la dottoressa Marilena Tota, di Andria, impegnata nel volontariato cittadino, e il dottor Giovanni Leone, di Margherita di Savoia, imprenditore del settore ittico.

"Un ulteriore riconoscimento per la provincia BAT, una responsabilità condivisa con i Comitati locali, per l'organizzazione di ItaliaViva nel territorio, con vista immediata alle prossime consultazioni elettorali per il consiglio regionale e per i consigli comunali di Andria e Trani. Un impegno all’insegna del principio fondante di ItaliaViva, l'alternativa seria e coerente al sovranismo e al populismo: anche nelle nostre città, vorremo essere “sentinelle del riformismo, guardiani della serietà, custodi della politica”, incontrando cittadine e cittadini per condividere idee e proposte".

Si parte da Barletta, domenica 1° marzo dalle 10 alle 12 presso il Bar Family in piazza Moro, 5: Un Caffè con ItaliaViva. L'invito è rivolto alla cittadinanza tutta per discutere del profilo di ItaliaViva anche nella nostra comunità; sarà inoltre possibile sottoscrivere l'adesione al Partito per chi non voglia utilizzare la procedura online sul sito www.ItaliaViva.it.