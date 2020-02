Università e ricerca, il sen. Quarto (M5S): «Farne due pilastri della nazione»

"Mezzo secolo di vita trascorso nell’università mi ha permesso di conoscere luci e ombre dell’istruzione superiore e della ricerca, colonne portanti su cui costruire un solido e armonico sviluppo del Paese. Molte ombre sono legate, oltre che all’endemica insufficienza di investimenti, alle inadeguate politiche inerenti il sistema e alle confuse deleghe ministeriali degli ultimi trent’anni, che hanno impedito una indispensabile programmazione a medio-lungo termine dei comparti scuola e università-ricerca. Con l’approvazione del decreto, questo governo ha innescato un cambio di rotta, che trasformerà la scuola e la ricerca in due pilastri fondamentali della Nazione", commenta il senatore del M5S Ruggiero Quarto.

"Infatti, la mortificazione che l’istruzione e la ricerca hanno subito in passato, ha prodotto criticità intollerabili. In Europa siamo il paese che spende meno sull’università in relazione al PIL e questo ha delle ovvie conseguenze: abbiamo la più bassa percentuale di laureati, uno dei più alti tassi di abbandono scolastico e universitario e un ricambio generazionale dei docenti insufficiente.

Sul piano della ricerca e dello sviluppo, nonostante l’imminente assunzione di 1600 ricercatori, dobbiamo colmare un divario che ci impone di assumerne almeno diecimila nel prossimo quinquennio. Nonostante la scarsità di fondi e personale, abbiamo un capitale umano di prim’ordine: i nostri ricercatori producono in media come e più quelli francesi, statunitensi e tedeschi, i quali possono contare su investimenti di gran lunga superiori.

Per potenziare la ricerca è anche necessario affrontare il tema della fuga dei cervelli. Questi laureati così ben preparati, a denotare l’ottimo livello di formazione nei nostri Atenei, sono costretti ad emigrare, per poter realizzare le loro aspirazioni. Bisogna assolutamente investire sui giovani.

Ci tengo a sottolineare che la trentenne Francesca Colavito, una delle tre ricercatrici tra le prime al mondo ad aver isolato il Coronavirus, era una precaria!

Alla luce di queste criticità, la scelta di questo governo di separare i Ministeri dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca è positiva e lungimirante, perché consente di avere due dicasteri che si occupano in modo specifico di questi temi.

In particolare un Ministero che si occupa di Ricerca è una scelta strategica per l’Italia anche in vista del prossimo programma quadro 2021-2027 “Horizon Europe” dell’UE, che investirà circa 100 miliardi di euro su ricerca e innovazione.

Incanalare in questo modo le energie significa puntare su uno sviluppo fecondo, sostenibile e durevole del nostro Paese, in un’epoca di profonde trasformazioni, socioeconomiche, tecnologiche, industriali, ambientali e climatiche.

Ogni sforzo fatto per favorire il diritto allo studio, la formazione alla ricerca e la ricerca stessa non potrà che avere benefiche ricadute per tutti noi.

Per questo auguro buon lavoro ai nuovi ministri all’Istruzione, Lucia Azzolina, e all’Università e Ricerca, Gaetano Manfredi, perché diventino protagonisti di quel cambio di passo di cui entrambi i dicasteri hanno bisogno.

E con essi l’Italia intera", conclude il senatore Quarto.