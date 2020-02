Automedica a Barletta, attivazione nel mese di marzo

"Accolgo con favore la risposta del direttore generale della ASL BT Alessandro Delle Donne in merito all'attivazione dell'automedica nella città di Barletta da me sollecitata nei giorni scorsi". Il consigliere regionale Filippo Caracciolo replica così ulteriormente alla nota di risposta del direttore generale della ASL BT.

"Nella sua precisazione - afferma Caracciolo- il direttore generale della ASL BT annuncia l'attivazione del servizio nel mese di marzo, l'auspicio è che questo annuncio possa poi trovare riscontro concreto".

"Tengo a precisare inoltre- conclude Caracciolo - di non aver mai messo in discussione l'efficienza del servizio di soccorso a disposizione della popolazione barlettana. Il sistema di 118 dell'ospedale "Mons. Dimiccoli" è sicuramente tra i migliori sul territorio ed implementarlo con l'attivazione dell'automedica non farebbe che aumentare la sua utilità al servizio dei cittadini".