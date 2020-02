"Mi racconti le foibe?", convegno nel Giorno del Ricordo

In occasione del Giorno del Ricordo, si terrà oggi, 10 febbraio, alle ore 19 presso la sezione cittadina del Movimento Sociale Fiamma Tricolore in via Carli 7 a Barletta il convegno dal titolo "Mi racconti le foibe?".

Relatori : avv. CARMEN CAPUANO e ing. MAURO PAPAGNI.