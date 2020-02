Lega Barletta, Spera: «Emergenza bullismo in città, Prefetto allertato: presto nuove contromisure»

"Negli scorsi giorni, con il presidente vicario del Consiglio comunale di Barletta e capogruppo della Lega Salvini Flavio Basile, abbiamo incontrato il Prefetto di Barletta-Andria-Trani, il dottor Maurizio Valiante, per affrontare alcuni tra i temi maggiormente critici riguardanti i fenomeni criminosi nella città di Barletta. La nostra è stata una proficua ed efficace chiacchierata". Prende così il via una nota firmata dal segretario cittadino della Lega Barletta, l'avvocato Mario Spera.

"In particolare - spiega Spera - abbiamo portato all'attenzione del Prefetto un fenomeno che sta tristemente tornando di moda in città: il bullismo, con bande di ragazzini che si prendono gioco in maniera turpe e spregiudicata di coetanei più deboli. Il caso più recente è quello di un ragazzino che è stato picchiato in centro da un gruppo di pari età, nel quale c'erano anche delle ragazzine. Per questo abbiamo chiesto maggiore attenzione nel sensibilizzare le forze dell'ordine e la polizia locale nel presidiare le zone della movida, in particolare nel weekend, dove si concentra la maggior parte dei fenomeni che abbiamo messo sul tavolo. I ragazzini spesso fanno assunzione di droghe leggere e alcolici e questi comportamenti sono anche un effetto di questi abusi. Occorre sensibilizzare istituzioni e forze dell'ordine in tal senso".

Spera pone l'accento anche su un'altra emergenza che si è abbattuta in tempi recenti su Barletta: "A questa segnalazione abbiamo aggiunto quella concernente i furti in appartamento - aggiunge il segretario cittadino della Lega Barletta - in crescita evidente nelle ultime settimane, e quelli a danno di attività commerciali, non ultimo quello subìto da un negozio di telefonia in via Dante Alighieri, oggetto di un furto notturno con refurtiva di oltre 20mila euro". Il prossimo passo è già fissato in agenda: "Il Prefetto ci ha ringraziato per le nostre segnalazioni e ci ha garantito azioni forti: nei prossimi giorni sarà convocato un tavolo per la sicurezza che coinvolgerà i soggetti interessati, in particolare le autorità, e nel quale saranno approntate le misure per combattere al meglio queste emergenze. Noi siamo fiduciosi sull'operato del dottor Valiante e delle forze dell'ordine e al tempo stesso siamo consapevoli dell'urgenza di azioni efficaci quanto necessarie. Il presente è preoccupante e occorre intervenire rapidamente per evitare degenerazioni di fenomeni già spiacevoli e deleteri per l'intera cittadinanza".