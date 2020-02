Potenziato trasporto pubblico in via Foggia, soddisfatto il consigliere Mennea (PD)

«L’Amministrazione di Barletta ha accolto la mia richiesta di ampliare il servizio di trasporto pubblico in via Foggia. Saranno previste tre corse, dal lunedì al venerdì mentre la tabella degli orari sarà stabilita in base alle esigenze dell’utenza». A dichiararlo è il consigliere comunale e regionale Ruggiero Mennea il quale, a fianco dei suoi colleghi consiglieri comunali del PD, aveva avanzato la proposta in consiglio comunale a fine novembre.

«Via Foggia rappresenta una vetrina per la città di Barletta e di rimando per le attività commerciali. Alla carenza di un impianto di pubblica illuminazione, tema che ho posto altresì all’attenzione della giunta comunale, si aggiungeva quella dell’assenza di una fermata degli autobus. È impossibile per i nostri lavoratori accedere alle ultime aziende. Dotare l’arteria di servizi completi significa incentivare lo sviluppo e garantire la sicurezza degli impiegati e dei consumatori. L’esecutivo cittadino, dando seguito all’atto di indirizzo approvato in consiglio comunale, nell’ambito del Bilancio di Previsione 2020/2021 con oggetto: “un maggiore e completo servizio pubblico nella zona industriale e artigianale della nostra città” ha intensificato il servizio in via Trani, via Callano e agito in ultimo su via Foggia».

«Nessun quartiere e zona della città deve essere tralasciata a favore di un’altra – conclude il consigliere Mennea. Le esigenze degli stessi lavoratori non possono essere accantonate. Oggi si aggiunge un altro piccolo tassello, ma siamo ancora lontani dalla valorizzazione e sviluppo dell’area artigianale».