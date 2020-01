ItaliaViva, prima assemblea nazionale: presenti i Comitati BAT

Sabato 1° e domenica 2 febbraio prima Assemblea Nazionale degli iscritti di ItaliaViva a Roma Cinecittà, con i

Comitati della Sesta Provincia che saranno presenti e porteranno il loro contributo.



Le iscrizioni sono ancora aperte accedendo al sito www.italiaviva.it e cliccando su Iscriviti, con una procedura semplice e trasparente.



Per qualsiasi ulteriore informazione per l'iscrizione e la partecipazione all'Assemblea Nazionale, ci si può rivolgere via email a ItaliaVivaBarletta@gmail.com.