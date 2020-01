Progetto "Facciamo EcoScuola", finanziato con restituzione indennità M5S

"Iniziare dalle scuole e dai giovani è il miglior modo per contribuire a diffondere una nuova sensibilità ambientale."

Interviene così il senatore del M5S Ruggiero Quarto in una nota stampa in cui invita tutta la comunità scolastica a partecipare alla giornata sulla sensibilizzazione del progetto Facciamo EcoScuola, che si terrà a Barletta il 31 gennaio dalle ore 19.00 (LABORATORIO URBANO GOS - Viale Marconi, 49).

"Dopo le misure che abbiamo approvato sul trasporto scolastico sostenibile e sulla riforestazione delle aree urbane contenute nel Decreto Clima e il Green new Deal (Legge di bilancio), lanciamo come Movimento 5 Stelle il nostro progetto per gli istituti scolastici: Facciamo EcoScuola.

L’iniziativa, che dispone di un fondo di 3 milioni di euro, ricavati dal taglio delle nostre indennità, finanzierà le idee e gli interventi dei dirigenti scolastici che si prefiggeranno l’obiettivo di promuovere la sostenibilità e l’educazione ambientale: dalla riduzione dell’impronta ecologica agli interventi di messa in sicurezza dei locali scolastici, dalla mobilità sostenibile a giornate e corsi formativi specifici."

"A disposizione delle scuole della Regione Puglia - conclude il senatore - saranno destinati 245.326 euro e ogni istituto potrà presentare un solo progetto. Spiegheremo le modalità di partecipazione, con le quali sarà possibile ottenere una donazione fino a 20.000 euro, a seconda della tipologia di intervento."

Per partecipare sarà sufficiente compilare un form online e allegare la documentazione richiesta entro il 29 febbraio 2020.