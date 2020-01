Ritardi nei pagamenti della PA alle imprese, sen. Damiani: «27 miliardi di fatture 2018 non pagate»

L'Italia non rispetta la Direttiva europea che obbliga la Pubblica amministrazione a saldare i propri debiti verso imprese e fornitori entro 30 giorni. Ce lo ricorda la Corte di Giustizia dell'UE, contestando i pesanti ritardi.

"Addirittura circa 8 milioni di fatture emesse nel 2018 non risultano ancora pagate, stando ai dati di novembre 2019, con mancati incassi pari a 27 miliardi circa per le imprese creditrici.- commenta il senatore di Forza Italia Dario Damiani, membro della Commissione Bilancio - Il rispetto delle scadenze nei pagamenti della Pa è una battaglia storica di Forza Italia, ma evidentemente la strada verso un rapporto paritario, equo e corretto fra privati e amministrazione è ancora lunga e gli ultimi governi, con il loro atteggiamento prevenuto e punitivo nei confronti di chi esercita attività di impresa, ben poco hanno fatto in concreto.

Forza Italia invece difende da sempre chi crea lavoro e ha diritto al proprio compenso in tempi rapidi e certi, senza aspettare che intervenga l'Europa a bacchettarci per questo ennesimo inadempimento", conclude il parlamentare azzurro.