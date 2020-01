Regionali, Filippo Caracciolo ringrazia i 10 amministratori barlettani per il sostegno

“Esprimo soddisfazione e intendo pubblicamente ringraziare gli amministratori di Barletta che hanno sottoscritto una nota di sostegno all'azione politica svolta dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e da me in qualità di consigliere regionale in carica eletto nella provincia di Barletta-Andria-Trani”. Ad intervenire per ringraziare gli amministratori comunali di Barletta per il sostegno espresso è il consigliere regionale Filippo Caracciolo.



“Alla vigilia delle prossime elezioni regionali - spiega Caracciolo - ho trovato l'intervento significativo sul piano del contenuto ed incoraggiante rispetto al lavoro da compiere nei prossimi tempi. È confortante trovare sintonia rispetto all’azione politica svolta all'insegna della concretezza e di interventi mirati rispetto alle esigenze dei pugliesi. Sono state e saranno caratteristiche distintive dell'iniziativa portata avanti dalla Regione Puglia negli anni”.



“Sappiamo- prosegue il consigliere regionale -che è necessario fissare nuovi traguardi e raggiungere importanti risultati in ambiti strategici come: agricoltura, sanità, ambiente, infrastrutture e trasporti, politiche del lavoro, turismo ed altri ancora. Per raggiungere nuovi obiettivi sarà fondamentale condividere il percorso con chi conosce e vive le realtà dei singoli territori, dei singoli comuni e degli enti locali. La Regione Puglia dovrà moltiplicare i propri sforzi per recepire gli stimoli necessari e per costruire azioni finalizzate ad accrescere la qualità della vita in tutta la regione”.



“Sarò onorato- conclude Caracciolo - di mettere nuovamente a disposizione l'esperienza già maturata come rappresentante eletto del territorio e sono fiero di farlo al fianco del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano”.